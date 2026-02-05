Sabrina Rojas volvió a abrir su corazón y esta vez habló de lo que sintió cuando decidió salir públicamente a hablar del escándalo con Luciano Castro cuando estaban juntos. En vivo en Sálvese Quien Pueda, la conductora hizo una reflexión profunda sobre el cuidado, el desgaste emocional y el precio personal que pagó al exponerse.

"No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota. Ni siquiera me vieron rota el día que me senté en Intrusos. Yo estaba rota”, comenzó diciendo Sabrina sobre aquella época donde había quedado envuelta en un escándalo con el padre de sus hijos.

A pesar de eso, decidió mostrarse entera: “Respiré profundo y dije: ‘con la frente en alto, me siento y bajo un poco todas las aguas’, porque eran una locura, que a mí me avergonzaban y que no estaban bien. Pero yo estaba rota, lo que pasa es que no me muestro rota”.

Foto: Captura (América)

“Siempre uno se pone del lado del que se manda cag... una, dos, tres, cuatro, cinco veces y después llora”, siguió.

Y cerró con una reflexión demoledora sobre el amor y las oportunidades perdidas: “Cuando no cuidás al gran amor de tu vida, ni antes ni ahora, y encima si tenés la posibilidad de reencontrarte… hay algo que decís: ‘o necesitás ayuda o sos mala persona’, porque no te podés equivocar tanto”.

Sabrina Rojas: “No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota. Ni siquiera me vieron rota el día que me senté en Intrusos. Yo estaba rota”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SABRINA ROJAS CONFESÓ QUÉ ARRUINÓ EL DESEO EN SU RELACIÓN CON LUCIANO CASTRO: “ESO NOS DESEROTIZÓ”

Sabrina Rojas volvió a mostrarse brutalmente honesta al hablar de su historia con Luciano Castro. En vivo en Sálvese Quien Pueda, la conductora reflexionó sobre la dinámica que tuvo la pareja y reveló qué fue lo que terminó apagando el deseo en la relación con el padre de sus hijos.

“Cuando hablo de Luciano, hablo de una manera muy liviana. Si es infiel, si no es… y lo digo con humor. Eso, tal vez, ablanda”, reconoció. Y fue todavía más clara al marcar una diferencia: “Si yo me sentase a hablar de los cuernos y le pusiera la contundencia como en realidad lo viví, sería mucho peor para él y para todos”.

“Hablo de esto de manera liviana, me río. Es una manera de seguir cuidándolo”, siguió. Pero el momento más fuerte llegó cuando coincidió con una observación de Moria Casán y puso en palabras algo que, según ella, fue clave en el desgaste del vínculo: “Es verdad lo que dice Moria. Yo lo materno, yo lo materné en nuestra relación. Eso nos deserotizó”.

Foto: Captura (América)

Sin vueltas, Sabrina profundizó: “Yo cuidé mucho de él. En un montón de sentidos”. Y cerró, tajante: “No lo volvería a hacer. No hay que volverse madre de sus parejas, deserotiza”.