En la televisión argentina todo puede pasar, pero lo que ocurrió este lunes sorprendió hasta a los más curtidos del espectáculo. Sabrina Rojas se despachó con una confesión brutal sobre su exmarido, Luciano Castro, y dejó a todos boquiabiertos en pleno programa.

El detonante fue el famoso pasacalles que Castro colgó en la puerta de la casa de Griselda Siciliani. El mensaje, “Te amo Griselda hasta el final. Te extraño mucho, Luciano”, se viralizó en cuestión de minutos y se convirtió en meme en todas las redes sociales.

Luciano Castro, Griselda Siciliani y el pasacalles (Fotos: América TV)

Rojas, que ahora conduce Sálvese quien pueda en América TV, tuvo que analizar el tema en vivo y no dudó en mostrar su incomodidad. “Todo lo que va haciendo Lu yo ya lo sé, lo conozco hasta los huesos, pero esto me pareció un montón”, lanzó, dejando en claro que nada la sorprende, pero esta vez Castro se pasó de la raya.

LA BRUTAL CONFESIÓN DE SABRINA ROJAS TRAS VER EL PASACALLES DE LUCIANO CASTRO A GRTISELDA SICILIANI

La conductora fue más allá y cuestionó la decisión de su ex: “Si vos tenés a tu chica que te está diciendo que no quiere más líos mediáticos, vos le ponés un cartel así, yo salgo y le grito”. Rojas no ocultó su incredulidad y apuntó directo a la inteligencia del actor: “No entiendo bien cómo conecta sus neuronas para pensar que esto era una genialidad, en algún momento tenés que hacer las cosas bien”.

Pero la frase más fuerte llegó al final, cuando Sabrina no pudo contenerse y soltó lo que muchos pensaban: “Cuando veo esto, siento que me casé con un boludo. Se me viene la película de Adrián Suar, queríamos que él sea más interesante”.

Foto: Instagram (@rojassasi y @castrolucianook)

La sinceridad de Rojas rebotó en todos lados y dejó en claro que, aunque el tiempo pase, las viejas heridas y los gestos polémicos siguen dando que hablar en el mundo del espectáculo argentino.

