Fiel a su estilo frontal, Sabrina Rojas no se guardó nada al opinar en vivo sobre el nuevo tema de Flor Vigna (llamado La vara está baja, canción que muchos apuntan estaría dedicado a su exnovio, Luciano Castro) que acaba de estrenarse y ya dio que hablar.
En Sálvese Quien Pueda, la conductora (que está reemplazando a Yanina Latorre) hizo un análisis tan honesto como filoso, donde puso el foco no solo en la canción, sino también en la movida mediática que la rodea.
Lo primero que llamó la atención de la presentadora fue la duración del tema que dura 53 segundos: “Cuando es cortito tiene que tener una magia”, expresó, divertida.
“¿Por qué analizamos la canción? ¿Por qué nos metemos en el tema Flor Vigna? Porque ella apareció con una remera que decía ‘Guapa sí, tarada no’. Si no hubiese metido el ‘hola guapa’, ¿estaríamos hablando todos de este tema?“.
“Que haya metido el ‘guapa’ me parece más forzoso y con más ganas de colgarse que nunca. Fue una estrategia, pero eso es colgarte de un tema del cual no sos parte”, añadió.
“Dura menos que una coreo del Bailando”, siguió, irónica. Sin embargo, fue contundente con su veredicto: “A mí, la canción, me gustó. Tiene ritmo”, cerró, sincera.
SABRINA ROJAS CONFESÓ QUÉ VIO ENTRE GRISELDA SICILIANI Y LUCIANO CASTRO CUANDO ÉL SALÍA CON FLOR VIGNA
En medio del debate por la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, Sabrina Rojas sorprendió al aire en Sálvese Quien Pueda al contar algo que, según aseguró, nunca había dicho públicamente y que se remonta a la época en la que el actor estaba en pareja con Flor Vigna.
Ante la consulta directa sobre si Luciano había engañado a Flor con Griselda, Sabrina no dudó: “Sí”, respondió, y enseguida pidió la palabra para contar su versión de los hechos.
“Les digo algo. Yo estaba en Carlos Paz haciendo temporada. Lu estaba de novio con Flor y estaba haciendo teatro con una amiga de Griselda”, relató.
Según contó, el momento que la impactó fue cuando vio un movimiento que, para ella, encendió todas las alarmas: “Veo que llega Griselda a Mar del Plata. Y yo toda la historia ya la sabía. Lo viví y dije: ‘ay, pobre Flor’”.
Sabrina aclaró que nunca intervino ni habló con nadie, aunque internamente entendió lo que estaba pasando: “Yo siempre callada, nunca dije nada, por supuesto”, expresó. Y cerró, dando que hablar con sus fuertes declaraciones: “Pasaron dos, tres minutos y cuando vi que (Griselda) estaba en Mar del Plata dije: ‘ay, Flor, lo que te espera, mami’”.
