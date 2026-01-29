Sabrina Rojas no se guardó nada y apuntó con munición pesada contra Flor Vigna luego del lanzamiento de su nuevo tema, La vara está baja, que muchos interpretaron como un mensaje directo a Luciano Castro. En Sálvese Quien Pueda, la conductora cuestionó con dureza la actitud de la cantante y puso en duda su coherencia frente a los medios.

“Vamos a poner en contexto: Flor Vigna, cantante, exnovia de Luciano Castro. Ella siempre reniega cada vez que le preguntamos por Luciano. Y ahora está vendiendo su tema con una remera que dice ‘Guapa sí, tarada no’”, lanzó sin filtro Sabrina, mientras remarcaba que el tema estaba a minutos de estrenarse.

Asimismo, Sabrina señaló que no cuestiona el uso del arte como catarsis, pero sí el doble discurso: “¿Uno puede hacer catarsis de lo vivido y hacer canciones? ¡Obvio! Como lo hizo Lali Espósito, como lo hizo Shakira, como lo hace Jimena Barón. Me parece espectacular”, aclaró.

Foto: Capturas (América)

Sin embargo, marcó la contradicción que, según ella, comete Vigna: “El tema es que a Flor Vigna, cada vez que le preguntan por Luciano Castro, se pone de mal humor, reniega, no quiere ir a los programas. Ella quiere hablar de arte, arte, arte”.

Y fue todavía más directa: “Vos podés hacer catarsis de tu vida sin que se sepa a quién se lo dirigís, para que no vengan a preguntarte después”.

Sabrina Rojas: “Si no te gusta hablar de Luciano Castro, separate por completo y no hagas referencia“.

La presentadora (que está reemplazando a Yanina Latorre) también cuestionó la estrategia de promoción del tema, mencionando la remera con la frase que fue símbolo del escandalo de su ex: “Si vos jugás con esto, estoy obligada a preguntarte por tu relación con Luciano”, remarcó.

Y cerró, contundente: “Si no te gusta hablar de Luciano Castro, separate por completo y no hagas referencia. Está mal que ella reniegue que le pregunten por el ex. Si no querés que te pregunten por tu exnovio, no juegues con el tema del momento que fue el ‘guapa’”.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

FLOR VIGNA SORPRENDIÓ CON UNA REMERA DEDICADA A LUCIANO CASTRO: LA FRASE QUE ELIGIÓ

Flor Vigna volvió a sacudir las redes sociales y encendió todas las alarmas con un mensaje tan crudo como contundente. En la previa del lanzamiento de su nueva canción, la artista compartió un extenso posteo que muchos interpretaron como un fuerte dardo directo a su expareja, Luciano Castro, y dejó al descubierto aspectos muy dolorosos de su historia personal.

Junto a una foto impactante —con remera corta que dice “Guapa sí, tarada no” (en referencia a la frase que usó el actor para hablar con otra mujer cuando estaba en parjea con Griselda Siciliani) y una actitud desafiante— Flor acompañó el anuncio del tema La vara está baja con un texto cargado de frases filosas sobre mentiras, manipulación y violencia emocional: “Después de tantas mentiras, manipulación y frases como ‘si te vas, me mato’ o ‘tirate un tiro en el paladar’, hay un antes y un después en la confianza”, escribió sin vueltas.

Lejos de suavizar el mensaje, la cantante profundizó aún más y habló del daño emocional que esas experiencias le dejaron: “El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón”, confesó, en un relato que expone heridas que todavía duelen.

Foto: Instagram (@florivigna) Por: Fabiana Lopez

Flor también reflexionó sobre el proceso de sanar y dejó en claro que su canción no busca silencio ni olvido, sino transformación: “Sanar no es callar y listo. Soltar no tiene que ver con hacerse la superada, sino con mirar lo vivido de frente. Alquimizar el dolor. Transformarlo en aprendizaje”, expresó.

En el cierre, Vigna dejó el mensaje más potente y empoderado de todos: “Que lo que dolió se vuelva cicatriz, no para endurecerte, sino para recordarte que nunca más tenés que hacerte tan mal a vos misma. De eso habla esta canción. De subir la vara con vos. De aprender a amarte mejor”.

Sin nombrarlo, pero con indirectas imposibles de ignorar, Flor Vigna convirtió su experiencia personal en arte y lanzó uno de sus mensajes más explosivos hasta ahora. Un posteo que mezcla música, catarsis y una fuerte declaración de principios que no pasó desapercibida.