Luego de que se conociera la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, fue Leticia Siciliani quien decidió salir públicamente a defender a su hermana sin filtros.

En Puro Show (eltrece), la actriz se mostró indignada por los audios que circularon y apuntó no solo contra el actor, sino también fue sugerente con Flor Vigna y Sabrina Rojas.

Consultada por el impacto que le generaron los audios de Castro a Sarah, Leticia fue tajante: “No, no, no… me quiero cuetear. No me gusta escuchar eso, no me gusta”. Y coincidió con la autocrítica que hizo el actor: “Él dijo ‘me siento un pelotudo’, y sí, pienso eso y varias cosas más. No me gusta escuchar eso”.

Sobre si Castro es la pareja ideal de su hermana, Leti fue concreta: “Para mí la pareja ideal es la que la haga plenamente feliz. Yo creo que la estaba haciendo feliz… Ahora estarán pensando sus cosas”.

Y remarcó: “Tengo cinco hermanos y si veo mal a alguno, me enojo, me re caliento. Mientras yo no la vea sufriendo, va a estar todo bien””.

Leticia Siciliani, la cuñada de Luciano Castro.

Leticia Siciliani lanzó una fuerte advertencia a Sabrina Rojas y Flor Vigna

“No me gusta que nadie hable mal de mi hermana. De Luciano que digan lo que quieran, pero de mi hermana nada”, dijo Leticia, con fuerza, cuando le preguntaron por los letales palos de Flor Vigna y Sabrina Rojas a Luciano Castro, y por las críticas que también le supieron hacer a Griselda.

Y cerró con una advertencia contundente a las ex de Castro, Vigna y Rojas: “Y si lo dicen… bueno, habrá que cruzarse algún día”.