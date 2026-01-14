Sabrina Rojas opinó con contundencia sobre la imagen pública actual de Luciano Castro, en medio de la polémica que rodea al actor tras confirmar su infidelidad a Griselda Siciliani, que lo convirtió en noticia y en meme.

La conductora se expresó en SQP, donde está reemplazando a Yanina Latorre, y aseguró que la debacle de su exmarido comenzó después de la separación.

Para argumentar su postura, puso como ejemplo la etapa en la que Castro estaba en pareja con Flor Vigna y terminó protagonizando un videoclip de su entonces novia metido en una bañera llena de muñecas.

Captura de pantalla de América TV, SQP.

Sabrina Rojas contó el punto exacto en el que comenzó la debacle de Luciano Castro

“Tengo la confianza la tengo para levantar el teléfono y decir ‘che, ¿qué pasó?’, o tratar de frenar todo esto. Pero ya es su vida. No me puedo meter”, comenzó diciendo Rojas.

“Yo me puedo meter en algo que pueda salpicar a mis hijos o cosas cotidianas con mis hijos. Yo hablo todos los días, hablé anoche, hablé hoy con Luciano, todos temas de niños. Pero ya en su vida privada, yo no soy su mamá”, continuó Sabrina en vivo por América TV.

En alusión al primer tiempo tras la separación, la conductora contó: “Cuando nos separamos, yo trataba de decirle ‘che, fijate esto que hiciste’... Yo trataba de cuidar su imagen”.

“Pero entendí que no, que él es un adulto y que él se tiene que cuidar. Y si nos ponemos a pensar, evidentemente no puede”, apuntó con contundencia.

Fue entonces cuando lanzó una de sus frases más fuertes: “Los mejores años de Luciano, donde mejor se lo veía, espléndido, fue en los años que estuvimos juntos”.

“Él estaba prolijo, estaba divino. En las notas estaba mucho mejor, iba a los eventos bien. Nos separamos y apareció en la bañera con muñecas Barbie. Y a partir de ahí todo fue… la hecatombe”, afirmó Sabrina Rojas con firmeza.

Ante la consulta sobre si ese fue el punto de quiebre, Sabrina fue clara: “Yo ahí cuando lo vi me fui como ‘¿qué?’. Pero ojo, no es que las parejas no lo cuidan, porque eso es sacarle responsabilidad a él. Y él es una persona mayor, adulta”.