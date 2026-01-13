La tormenta mediática que azota a Luciano Castro parece no tener fin, y ahora Griselda Siciliani debería prepararse para una verdadera tempestad, ya que habría fotos y videos del actor con otra mujer, que se sumaría así a los testimonios de Sarah Borrell y Tamara Bella.

“Valeria quiere contar su experiencia”, aseguró Guido Záffora. “Él les dice a sus conquistas que está separado”.

La primera que habló de la empresaria fue Fernanda Iglesias en Puro Show, a quien describió como “la dueña de la casa” donde Luciano hizo una publicidad de un antialérgico, pero hoy el periodista sumó más detalles.

“Esta chica tiene un gran pasar económico. No es una oportunista que quiere fama y demás. Es dueña de una marca de ropa y de una marca de cremas para la mujer”, afirmó el panelista de DDM.

“Después de grabar la publicidad, finalmente se encontraron Valeria y Luciano después de insistentes mensajes de WhatsApp”

“Empezó a mandar audios, insistentes, subidos de tono, que Valeria respondía. Y peor... Hay fotos y videos”.

Cuántos dólares piden por los videos íntimos de Luciano Castro

Al parecer, Valeria compartió el material íntimo que le envió Luciano Castro a un grupo de amigas. Y ahora hay una persona que se habría contactado con dos periodistas para vender las imágenes por 10.000 dólares.