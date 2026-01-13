En medio de versiones y comentarios que circulan en el grupo de mamás del colegio, Tamara Bella salió a aclarar cómo fue realmente el momento en que Luciano Castro se le acercó durante un acto escolar. La actriz habló en un móvil en vivo con el programa Puro Show y no esquivó ninguna pregunta sobre el supuesto “chuchucheo” con el galán.

Fernanda Iglesias contó en el programa de eltrece que una persona le comentó que vio al actor hablando en el colegio con una “rubia despampanante”, que resultó ser Tamara: “A mí alguien me contó en el colegio que te vio, primero vio a Luciano Castro esta persona y dijo, ‘ay mirá la rubia despampanante con la que está hablando’ y eras vos, chuchucheando” relató la panelista.

Tamara Bella habló de Luciano Castro en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Tamara entonces explicó: “Lo que pasa es que en los actos escolares, con el ruido de fondo de los chicos bailando y cantando, es normal acercarse para poder escuchar bien, pero nada más que eso, ¿eso es ‘chuchucheando’? Hablamos de la vida, los dos somos del medio, no me va a encarar en un acto escolar".

EL ACERCAMIENTO DE LUCIANO CASTRO Y TAMARA BELLA

Tamara Bella fue contundente al contar cómo fue el acercamiento de Luciano Castro: “Había ido con una tortita, porque soy fanática de las tortitas asadas esas que vende el señor acá, y dije no me voy a acercar a nadie porque tenía un olor a humo y a grasa de la tortita, vino y le ofrecí, me dijo ‘no, no como harinas’”.

Por su parte, Pampito le comentó los trascendidos: “En el grupo de mamás donde está Sabrina Rojas dijeron algo, entonces el grupo del colegio y ella piensan que ustedes tuvieron algo”. A lo que Tamara sentenció: “Está bien que piense eso, es su percepción, no puedo hacer nada contra ello. Pero sí te puedo decir que yo no estuve”.

