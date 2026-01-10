Una nueva frase de Luciano Castro se hizo viral en redes sociales tras la nota que le dio a Intrusos, en la que no solo confirmó que le fue infiel a Griselda Siciliani durante un viaje a España, donde mantuvo un affaire con una joven llamada Sarah, sino que también admitió que sintió mucha vergüenza al oírse hablando como “El Zorro”.

Durante la semana explotó en redes un audio de WhatsApp del actor imitando el acento español y utilizando palabras propias de ese país, como “buen día, guapa” u “oye, guapa”, con el claro fin de conquistarla. Las burlas y los memes no tardaron en aparecer y se convirtieron en tendencia en todas las plataformas.

“Me encuentran hablando como El Zorro para ver si le puedo caer en gracia a una pendeja".

Con un fuerte mea culpa, Castro fue implacable al describir su comportamiento:“Uno cree que es chistoso y gracioso y es un pelotudo... Tengo un montón de patrones que tengo que seguir mejorando”.

“Esto lo vivo con vergüenza, imaginate vos que te encuentran hablando como El Zorro, Don Diego de la Vega, para ver si le podés caer en gracia a una pendeja, y sos patético”, agregó Luciano, generando una nueva frase viral.

Luciano Castro rompió el silencio en Intrusos (captura de América TV y web)

LUCIANO CASTRO RECORDÓ LA IMAGEN HOT QUE SE HIZO VIRAL: “CON ESTO SUPERÉ LA FOTO DE LA…”

“Aparte, hay que superar la foto de la verg... Hay que superarse. Lo mío es un nivel del pelotudismo enorme”, dijo Castro.

“Ya decís ‘superás la foto de la verga’. No le bastó con aquello y hace esto”, cerró, dejando en claro que atraviesa un momento de fuerte autocrítica.

