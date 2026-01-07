Si alguien pensaba que Luciano Castro había sido víctima de una fake news creada con inteligencia artificial, los nuevos audios, chats y fotos dejaron en orsai al novio de Griselda Siciliani en pleno chamuyo a una chica de 28 años en España.
La mujer en cuestión es Sarah Borrell, una danesa con familia argentina que vive en Madrid y que pese a ser actriz, desconocía quién era realmente el colega que la cortejaba.
“Oye Sarah, buen día guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Y si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos. Como tú quieras”, saluda impostando el tono y modismos madrileños.
“Si mañana curras (trabajás), puedes venir y quedarte a dormir en mi casa. Si mañana te levantas y te vas temprano al curro, que estás acá dos cuadras. Como tú quieres. Y si no quieres o no puedes, venga, está todo bien, obvio”, cerró el mensaje de voz que pasaron en Puro Show.
Además, Luciano le envió una selfie a Sarah vía WhatsApp, mostrandose en su camarín de la Sala Verde de los Teatros del Canal, en Madrid, donde protagonizó Sansón de las Islas. Incluso, le envió la geolocalización de su casa temporal para juntarse.
En otro audio, Castro halagó a la rubia: “Desde ayer que solo pensé en ti, hasta hoy que me levanté sigo pensando en ti. No sé dónde estás, pero yo me tengo que ir a filmar a Bilbao. Me gustaría saber si antes de irme te puedo dar un abrazo. Verte. No sé, dime tú”.
“Y si no, nada, pues nada. Me iré y a la vuelta hablaremos. No sé dónde estás en tu mañana, si estás currando, si estás paseando, si estás durmiendo. No quiero ser ni un gilipollas, atosigarte, ni molestar. Me crucé con una mujer guapa, y ya”, enfatizó.