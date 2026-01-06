El verano arrancó con todo para Luciano Castro y Griselda Siciliani, pero no solo por el calor: en las últimas horas, la pareja quedó en el centro de la tormenta por un supuesto audio del actor invitando a salir a una joven española mientras estaba en Madrid, en plena relación con la actriz; y ahora ambos reaccionaron en las redes sociales.

La noticia explotó en los programas de espectáculos, donde no faltaron las opiniones cruzadas y las especulaciones sobre el futuro de la pareja. Sin embargo, lejos de esconderse, Castro y Siciliani eligieron mostrarse juntos y felices en sus vacaciones en Brasil.

Mientras en Argentina se hablaba del tema en todos los ciclos de TV, Luciano Castro compartió un video en sus redes sociales donde resumió sus días de playa, salidas nocturnas y aventuras junto a Griselda. “¡Qué días, Brasil!”, escribió el actor, dejando en claro que el escándalo no le impidió disfrutar del viaje.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios. Algunos usuarios lo acusaron de intentar “demostrar que está todo bien” y hasta pusieron en duda la autenticidad del posteo: “De la muerte y los cuernos no se salva nadie”, lanzó una seguidora.

CÓMO REACCIONARON LUCIANO CASTRO Y GRISELDA SICILIANI TRAS EL POLÉMICO AUDIO QUE PUSO EN JAQUE A LA PAREJA

Por su parte, Griselda Siciliani no respondió de inmediato al posteo. Ni un “me gusta”, ni un comentario, lo que para algunos fue una señal de que la actriz podría estar molesta por los rumores. Sin embargo, horas después, Siciliani se mostró activa en sus historias de Instagram, celebrando la entrevista de Lionel Messi con Nico Occhiato y Diego Leuco, donde el capitán de la Selección mencionó que vio “Envidiosa” y le encantó. De Castro, ni una palabra.

El escándalo arrancó cuando Fernanda Iglesias aseguró que Castro habría conocido a una joven española en Madrid, mientras hacía una obra de teatro, y que el vínculo habría sido a espaldas de Siciliani. El audio filtrado alimentó la polémica y, como era de esperarse, las redes sociales estallaron.

Mientras tanto, la pareja pasó el Año Nuevo en Brasil, disfrutando del sol y el mar, y compartiendo momentos juntos. Las imágenes de sus vacaciones circularon por todos lados, pero la atención estuvo puesta en cada gesto y cada movimiento en redes.

Por ahora, Luciano Castro y Griselda Siciliani no hicieron declaraciones públicas sobre el audio ni sobre los rumores de infidelidad. La actitud de ambos en redes sociales dejó más preguntas que respuestas, y el tema sigue generando debate entre los seguidores y el mundo del espectáculo.

¿Habrá reconciliación total o la crisis es más profunda de lo que muestran las fotos? Por ahora, la pareja apuesta al bajo perfil y a disfrutar del verano, mientras todos esperan una definición.

