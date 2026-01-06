En medio del escándalo que se desató por los rumores de una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Sabrina Rojas se metió de lleno en el debate y sorprendió con un análisis crudo y sin filtro en Sálvese Quien Pueda.

Lejos de quedarse en el chisme, la conductora (que esta reemplazando a Yanina Latorre) apuntó contra la manera en que se juzga a las mujeres cuando aparecen este tipo de versiones: “A tu ego no te gusta. De hecho hemos visto actrices decir después de que le metan los cuernos ‘no, yo tenía una pareja abierta’ para poder justificar y sostener esa cosa de mujer súper poderosa, como por ejemplo Flor Peña”, lanzó.

Pero eso fue solo el comienzo. Sabrina remarcó que existe una vara distinta según quién sea la mujer involucrada: “Para mí, siempre pasa que cuando los personajes son cool los cuidamos, y cuando los personajes son populares, más a la mujer la hacemos mier...”.

Foto: Captura (América)

“¿Por qué estamos pensando que Griselda tiene una mente abierta? Estamos hablando de Griselda porque es el tema del día. Que una mujer sea más empoderada, más independiente y no esté atrás del hombre, no quiere decir que tengas una pareja abierta", siguió.

Y cerró con una frase que dejó en claro su postura frente al escándalo: “Yo nunca escuché un indicio de que ellos puedan ser una pareja abierta. No lo escuché nunca”.

LOS PICANTES POSTEOS DE SABRINA ROJAS ANTE LOS RUMORES DE INFIDELIDAD DE LUCIANO CASTRO A GRISELDA SICILIANI

La novela que involucra a Luciano Castro, Griselda Siciliani y una supuesta infidelidad en España sumó en las últimas horas un nuevo y explosivo capítulo. Después de que Fernanda Iglesias acusara públicamente al actor de haber engañado a su pareja, los sugestivos posteos de Sabrina Rojas encendieron todas las alarmas en redes.

La conductora y exesposa de Luciano no dijo nombres ni dio explicaciones, pero sus publicaciones en Instagram fueron interpretadas por muchos como palitos cargados de significado hacia el galán.

El primer movimiento fue el reposteo de una imagen con una frase tan breve como filosa: “Me amé tarde, pero a tiempo de salvarme”. La reflexión, en el contexto del escándalo, fue leída como una clara referencia a su pasado sentimental con Castro, una relación atravesada por idas y vueltas, crisis y versiones de infidelidades.

Foto: Captura de Instagram Stories (@rojassasi) Por: Fabiana Lopez

Sin embargo, el segundo posteo fue el que terminó de disparar las especulaciones. Sabrina subió una foto sonriendo, con un texto que sonó a mensaje directo para quienes atraviesan situaciones similares a la que ella vivió: “Te juro que todo se pone bien. Para las que no se animan, para las que lo están transitando y no ven la luz. Les juro que un día todo se pone lindo. Muy”, escribió, cerrando con un emoji de un corazón.

“Digas lo que digas, eres lo que haces”, agregó en una otra publicación que también se pudo ver en sus redes sociales, con la que despertó todo tipo de especulaciones.

Foto: Captura de Instagram Stories (@rojassasi) Por: Fabiana Lopez

El contenido no pasó desapercibido. Sus seguidores enseguida ataron cabos y vincularon las palabras de Rojas con los rumores que sacuden hoy a la pareja de Castro y Siciliani, recordando -además- los conflictos que ella misma enfrentó durante su matrimonio con el actor.