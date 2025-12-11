Luego de dejar en evidencia en los Martín Fierro de Cine y Series 2025 que su relación con Luciano Castro es tensa, Sabrina Rojas lanzó un irónico y filoso comentario en Pasó en América que muchos interpretaron como un palito indirecto para su ex.

En el programa analizaban la explosiva interna que aún persiste entre Araceli González y Adrián Suar, conflicto al que se sumó Fabián Mazzei en defensa de su pareja.

En medio del debate, cuando Tartu comentó que “en Polka actuó más de un actor de madera”, Rojas dejó caer un pícaro comentario que desató carcajadas en el estudio.

Captura de pantalla de Pasó en América.

La filosa indirecta de Sabrina Rojas a Luciano Castro en vivo

Sabrina Rojas: -Tenemos a una Araceli González que apareció verborrágica. En algunas cosas tiene mucha razón.

Tartu: -Claro que sí. La pelea con Suar aparece cuando entra Fabián Mazzei en la vida de Araceli, y un Mazzei que nunca trabajó en Polka.

Sabrina Rojas: -Después, cuando se puso de novio con ella, nunca más. Lo freezaron.

Tartu: -¿Hubo tarjeta roja ahí? O hay otros que dicen: “No, es mal actor. No puede trabajar en Polka”.

Martín Salwe: -Actorazo.

Tartu: -Hay gente que dice eso. Pero en Polka actuó cada madera… No me jodan a mí.

Waldo: -¿Por ejemplo?

Tartu: -Bien puede actuar Mazzei ahí.

Sabrina Rojas: -¿Qué decirte? (se tentó)

Panelistas: (risas)