Sabrina Rojas hizo un paso fugaz por LAM y, de manera casual, Ángel de Brito puso al aire una nota a su exmarido, Luciano Castro. En ese contexto, la conductora confesó que atravesaba un día sensible, ya que sus hijos, Esperanza y Fausto, no pasarán el 25 de diciembre con ella.
“Esta es la primera Navidad que paso sin mis hijos. Tengo un día sensible. Se van por diez días y es mi primera Navidad sin ellos”, expresó Sabrina, y reveló que los menores estarán en la costa junto a su padre.
Atenta a sus palabras, Romi Scarola le comentó con humor: “Duelá y andate de joda”. A lo que Rojas respondió: “Yo me voy de joda aun teniendo a los nenes. Pero cuando estoy sin mis hijos la paso bien dos o tres días y después me aburro”.
Además, la actriz aclaró cómo se organizan con Castro respecto a las fechas familiares: “En general, Navidad siempre les tocó conmigo. Con Luciano no tenemos días fijos. Nos vamos hablando y viendo cómo viene la semana del otro”.
SABRINA ROJAS Y LUCIANO CASTRO, EN UN MOMENTO DE PAZ
Por otro lado, Sabrina Rojas explicó en LAM que no vivió un mal momento en los Martín Fierro de Streaming pese a coincidir con Luciano Castro y Griselda Siciliani, a pocos metros de la alfombra roja.
Sin embargo, confirmó que habían acordado con su exmarido no cruzarse para evitar incomodidades y polémicas, algo que finalmente no lograron cumplir.
“Estamos en un momento de paz”, resumió la conductora, quien suele hacer catarsis en su programa de televisión sobre el rol paterno de Castro y exponer actitudes que la afectan en relación con sus hijos en común.
