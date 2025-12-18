Sabrina Rojas estuvo invitada a LAM este miércoles y en un acto de sinceridad contó qué la pasa cada vez que ve a Griselda Siciliani, la actriz a la que acusó de mensajearse con Luciano Castro mientras estaba embarazada de él, en Envidiosa. Y sorprendió a todos al confesar su admiración hacia ella.

Hace meses que Sabrina utiliza la pantalla de Pasó en América, para lanzarle dardos y más dardos a su ex, pero por sobre todo a Griselda. Si bien la sucesora de Rojas en la vida de Luciano fue Flor Vigna, la conductora considera que el final de esa relación está ligado a un comportamiento reiterado de la actriz.

Sabrina Rojas y Griselda Siciliani (Fotos: capturas América TV / Instagram)

En sucesivas entrevistas, Sabrina aseguró que Siciliani nunca “soltó” a Luciano Castro, con quien mantuvo un romance previo a su relación, y que en sucesivas ocasiones encontró mensajes de ella en el celular del actor.

Leé más:

Sabrina Rojas hizo una filosa lectura de los emojis que Wanda Nara usó en la foto íntima de su novio

LA REACCIÓN MENOS PENSADA DE SABRINA ROJAS AL VER A GRISELDA SICILIANI EN ENVIDIOSA

En LAM, Sabrina ironizó sobre los temas de resiliencia a la separación que hicieron famosa a Jimena Barón y a Flor Vigna como La Tota y Puedo Solita. “Si estás con tus amigas y te dicen de ver Envidiosa, ¿la ves o no la ves?”, le consultaron.

“Si, sí. No está prohibida”, respondió ella, pero cuando los panelistas creían que lo hacía por una cuestión de imagen, Sabrina los sorprendió. “Yo te voy a decir algo: a Griselda la admiro mucho como actriz. Me parece una de las mejores actrices que tenemos”, señaló.

Sabrina Rojas y Griselda Siciliani (Fotos: capturas América TV / Instagram)

“Después, lo otro es otra cosa. Así como te digo una cosa, te digo otra”, recalcó la conductora. “Y que yo no tenga nada en común, no quiere decir que mis hijos no la adoren y se diviertan con ella. Aparte, si delante de los nenes le empezás a decir ‘mala’, se quedan mal”, cerró Sabrina Rojas, sobe Griselda Siciliani.

Leé más:

Furia total: Sabrina Rojas destrozó a América TV por el video hecho con IA

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.