El viernes, América TV se despachó con un video institucional completamente realizado con inteligencia artificial en el que presenta a todas las figuras que formarán parte de su programación en 2026, incluyendo a Sabrina Rojas, que protestó fuerte contra el canal.

En el video se puede ver como Ángel de Brito, Karina Mazzocco, Pamela David, Yanina Latorre y Mariana Fabbiani atienden teléfonos en el mejor estilo de las películas de espías, y esa escena da lugar a un rejunte de escenas de acción con el resto de sus colegas basadas en conocidas películas.

Sabrina Rojas en el video de América TV hecho con IA (Foto: captura América TV)

Promediando el video, de unos 3 minutos de duración, un colectivo “lechero” pasa por un pueblo del Lejano Oeste y por sus ventanas se asoman Sabrina Rojas y Tartu haciéndole señas a Marcela Tauro y Luis Ventura para que los sigan.

LA FURIA DE SABRINA ROJAS CONTRA AMÉRICA TV POR EL VIDEO INSTITUCIONAL HECHO CON IA

Este lunes, Sabrina no dejó pasar la oportunidad de criticar el video en la apertura de Pasó en América. “Nos deben quedar, sin contar los especiales navideños, unos nueve programas”, advirtió antes de asegurar que estaba “indignada con varias cosas”.

“¿Viste cómo nos van echando de a poco? Pensé que iban a mostrar el institucional del canal en el que somos dos extras”, se quejó abiertamente. “O sea, no parece que hayamos sido los conductores del prime time que bancamos acá todo lo que quisieron poner y no funcionó”, agregó.

Sabrina Rojas y Tartu (Foto: captura América TV)

“¿No lo viste? Vamos en un bondi así… ¡No lo veas! ¡Ahorrate el disgusto”, le advirtió a Tartu, a los gritos. “Pero aparte estuvimos como media hora grabando acá…”, señaló su compañero, a lo que ella le agregó: “¡Al ped…! ¡Sin saber qué grabábamos! Si no lo vieron, no lo vean porque nosotros casi no salimos”.

