El reencuentro entre Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani en los Martín Fierro del Cine y Series 2025 era uno de los momentos más esperados de la noche, pero jamás ocurrió.

Y después del evidente ninguneo que generó repercusión en las redes, la conductora de Pasó en América habló dio una nota a Intrusos y dejó frases que no pasaron desapercibidas.

Cuando le preguntaron si la situación podría haber sido incómoda, Sabrina fue contundente con su respuesta: “Lo más lógico es que vayan. Estamos hablando de un supuesto, no sucedió“.

Minutos más tarde, tras la llegada de la pareja, Sabrina prefirió el silencio: “No voy a hablar”, dijo. Y cerró, firme con su postura: “No hablaron ellos que vienen con mis hijos, no voy a hablar yo”.

LA REACCIÓN DE TARTU CUANDO LE PREGUNTARON SI SABRINA ROJAS ESTÁ DE NOVIA

En medio de las dudas sobre el presente sentimental de Sabrina Rojas, quien en el último tiempo enfrentó rumores de romance con algunas personas, Tartu no le esquivó a la consulta sobre el estado civil de su compañera de Pasó en América.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que hizo Ángel de Brito en LAM: “¿Sabrina está de novia?“, fue la consulta del conductor del programa de América.

Fue entonces que Tartu le puso humor a su respuesta: “Viste que Sabrina es mentirosa”, atinó a decir, dejando en claro que no cree cuando la presentadora asegura que tiene el corazón tranquilo.

“Porque anda acá por los boliches, siempre por todos lados”, cerró De Brito, pícaro, en referencia a la vida social que mantiene la ex de Luciano Castro, con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto.