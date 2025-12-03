Con humor y sin filtros, Sabrina Rojas no solo analizó los looks de los famosos en la gala de los Personajes del Año de la revista Gente, sino que también evaluó si fueron acertadas algunas de las elecciones de los personajes que integraron la portada

La conductora de Pasó en América sorprendió con una crítica a Pampita y deslizó que 2025 fue el año “más tranquilo” de la modelo, dando a entender que su elección no habría sido la más acertada.

En el programa de América reprodujeron una nota de LAM en la que Pampita describió su outfit completo.

Pampita (Foto: Movilpress)

“Todo me lo enviaron desde Nueva York, de Carolina Herrera: las sandalias, el vestido, el clutch, la pulsera, los aritos… ¡Y también me mandaron el makeup y el perfume! Soy como una Cenicienta moderna. Es muy lindo el vestido, años 50”, dijo la modelo, despampanante.

Sabrina Rojas criticó a Pampita en vivo (América TV)

La sorpresiva crítica de Sabrina Rojas a Pampita en vivo

Con las imágenes en pantalla, Sabrina Rojas comentó: “Está hermosa, pero está pálida de cara. Carolina Herrera no le pegó al número de base”.

Luego bromeó: “Ay, ¿estoy abierta?” Y, en la misma línea, Tartu acotó entre risas: “Salió al aire”.

Sabrina reforzó su apreciación: “Menos mal que dije una boludez. Es algo que se puede decir al aire, como que no le pegó. Es hermosa siempre, pero está medio vampira”.

Observando también a De Brito, Natalie Weber sumó: “Puede ser la luz, porque Ángel también está re blanco”.

Tras asentir, Sabrina cerró su análisis con contundencia: “El vestido es precioso, pero no es espectacular”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.