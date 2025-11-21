En Pasó en América repasaron uno de los momentos más divertidos del día en Intrusos: Marcela Tauro y Andrea Taboada descubrieron en vivo que habían compartido un amor, y la reacción de ambas fue desopilante.

“Son hermanas de leche”, lanzó entre risas Sabrina Rojas al ver el resumen. Acto seguido, se acercó a Natalie Weber y a Ailén Bechara para comparar experiencias amorosas y ver si también habían tenido algún match inesperado.

Sabrina Rojas se enteró en vivo de que compartió un hombre famoso con Ailén Bechara (América TV)

“¿Nosotras compartimos?”, le preguntó Sabrina a Ailén. “Re”, respondió Bechara sin dudar.

“Ay, no sabía. ¿Viste cómo uno tiene parientes sin conocerse? Las cosas que una se entera…”, reaccionó Sabrina, sorprendida.

Picante, la conductora dejó entrever que el hombre en cuestión sería alguien conocido: “Mirá si llegamos a decir el nombre”.

Sin embargo, tanto Rojas como Bechara optaron por mantener la identidad del protagonista bajo reserva.

