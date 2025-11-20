Fue un momento único el que se vivió en el vivo de Intrusos cuando Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron en vivo de que habían tenido el mismo novio.

Todo comenzó cuando Tauro relataba una anécdota sobre una expareja y lanzó, sin intención de generar repercusiones, una pregunta al aire:“¿Se acuerdan de Esa es mi mujer? Yo fui con un novio”, indagó.

La curiosidad se apoderó del estudio y le preguntaron de quién se trataba. A lo que ella respondió sin rodeos: “Con el de Chiche Gelblung… Con Gustavo”.

La confesión sorprendió a todos porque nadie recordaba ese romance. Pero ahí apareció Karina Iavícoli para encender la bomba:“Ah, también salió con Taboada”, tiró, dejando al panel congelado.

Tauro giró hacia su compañera, incrédula:“¿Lanzi salió con vos?”. La reacción fue inmediata: ambas estallaron de risa y se fundieron en un abrazo mientras Tauro remató, divertida:“Somos primas”.

La frutilla del postre llegó de la mano de Adrián Pallares, que no dejó pasar la oportunidad para meter un chiste filoso:“Las dos se voltearon a un productor de Chiche”, lanzó, entre carcajadas generales. Por último, Taboada aclaró el asunto a su compañera:“Fue pareja tuya. Lo mío fue un ‘flifli’”.

¡Qué momento!

