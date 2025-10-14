El piso de Infama explotó este fin de semana y la protagonista fue, una vez más, Laura Ubfal. Un audio fuera del aire se filtró y desató un verdadero escándalo que dejó al descubierto las internas que venían creciendo hace tiempo en el programa que conduce Marcela Tauro.

Según contaron en LAM, la situación se volvió insostenible: la producción terminó abandonando el estudio, harta de la actitud de la panelista. El motivo del enojo fue directo: “No colabora y tira los temas abajo”, se escuchó decir a una de las voces del equipo.

En medio del revuelo, las críticas no tardaron en multiplicarse, por lo que Yanina Latorre fue lapidaria y definió a Ubfal como “catadora de información de sus amigos”. Otros panelistas la acusaron de ser “chupamedias de figuras” y de defender a ciertos famosos sin fundamentos claros, lo que generó incomodidad tanto dentro como fuera del estudio.

POR QUÉ ACUSAN A LAURA UBFAL DE ROMPER EL CLIMA LABORAL DE INFAMA COMO “CATADORA DE INFORMACIÓN”

“Defiende cosas sin ningún tipo de fundamento, y después se suma cuando otro ya lo contó”, remarcaron con ironía. La frase resonó fuerte y dejó en evidencia el malestar que genera su actitud.

La polémica también reavivó viejas disputas. Nazarena Vélez recordó una discusión con Ubfal, cuando le reprochó haber negado una noticia y luego querer apropiarse de ella. “Siempre sabe todo, pero lo cuenta otro primero”, lanzó con sarcasmo, en una frase que muchos consideran la mejor descripción de la periodista.

A pesar de las críticas, en el equipo reconocen que Ubfal recibe un trato especial. “La miman, le hacen el café, tiene su maquilladora y peinadora en el piso”, admitieron entre risas. Pero el humor cambió rápido cuando uno de ellos la definió sin vueltas: “Así es… diva”. El escándalo dejó una frase final que resume el clima que se vive en Infama: “Sí, te molesta, pero ya sabemos que es así”.

