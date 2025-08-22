La forma en que Laura Ubfal contó que la China Suárez sería víctima de violencia a manos de Mauro Icardi hizo que la actriz reaccionara, y lejos de ponerse en el rol de víctima decidió ir a fondo contra la periodista.

“Está enojadísima con todo lo que se está hablando, obviamente de su pareja”, reveló Paula Varela.

Entonces, la panelista de Intrusos aseguró: “La China Suárez directamente le pidió a sus abogados que inicie una demanda contra Laura Ubfal”.

“Le piden que se retracte rápidamente”, aclaró.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

QUÉ DIJO LAURA UBFAL SOBRE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

Sentada en el panel de LAM, Ubfal comentó: “Estuve hablando con Wanda y me dice que la violencia (de Mauro) fue en Argentina, y hay muchos chats con la prueba del abuso”.

En ese punto, Laura remató: “Hay infinidad de violencia, de detalles, y hacia la China también”.

A raíz de esa acusación temeraria María Eugenia Suárez enfatizó a su entorno que “es totalmente mentira” y se quejó de que Laura Ubfal se haga eco de cosas que Wanda Nara no se anima a decir con claridad.