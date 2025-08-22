Gustavo Méndez remarcó que la información que dio Wanda Nara en Puro Show sobre el embarazo de la China Suárez es falso y contó en Mujeres Argentina el motivo por el que la actriz y Mauro Icardi no quieren tener hijos.

“Hablé María Eugenia China Suárez Ribeiro y me dijo ‘No estoy embarazada. Estamos en el mejor momento’" , dijo el periodista y luego agregó: “¿Por qué no quieren tener hijos? Primero porque Mauro todavía no llegó a su máximo rendimiento después de tener la lesión más larga de su carrera" .

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

“Está muy concentrado para volver a jugar la Champions League, que es lo máximo en el mundo futbolístico. Va a renovar con el Galatasaray. Se van a quedar en Turquía tres años más y me dijo que quieren viajar y disfrutar”, cerró el panelista sobre la pareja.

DESMIENTEN EL EMBARAZO DE LA CHINA SUÁREZ ANUNCIADO POR WANDA NARA

Wanda Narallegó a la Argentina este jueves tras pasar unos días en Estados Unidos por trabajo y aseguró en diálogo con Puro Show que la China Suárez está embarazada. Gustavo Méndez por su parte se encargó dedesmentir la información de la conductora.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista y panelista de Mujeres Argentinas dejó en claro que los dichos de la ex de Mauro Icardi no son ciertos: “La China Suárez no está embarazada”.

Por otra parte, en Intrusos (América TV), Karina Iavícoli y Paula Varela también lo desmintieron: “Por el lado de la China me niegan que esté embarazada. Mauro habla solo con ella por las nenas“La China no está embarazada. No es verdad. Miente en eso”.

