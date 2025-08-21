Wanda Nara llegó a la Argentina este jueves tras pasar unos días en Estados Unidos por trabajo y aseguró en diálogo con Puro Show que la China Suárez está embarazada. Gustavo Méndez por su parte se encargó de desmentir la información de la conductora.

“Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengas la noticia que todos nos imaginamos. Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen. No es una bomba, me llamaron para comunicar”, dijo la mediática.

El periodista Gustavo Méndez negó el embarazo de la China Suárez (Foto: captura de Instagram).

A través de su cuenta de Instagram, el periodista y panelista de Mujeres Argentinas dejó en claro que los dichos de la ex de Mauro Icardi no son ciertos: “La China Suárez no está embarazada”.

La China Suárez desmintió a Wanda Nara sobre su embarazo

Por su parte, en Intrusos (América TV), las panelistas se refirieron a las recientes declaraciones de Wanda Nara que dieron a entender que la China Suárez estaría embarazada. Sin embargo, desde el entorno de la actriz desmintieron rotundamente esa versión.

“Por el lado de la China me niegan que esté embarazada. Mauro habla solo con ella por las nenas”, aseguró Paula Varela en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Paula Varela desmintió en Intrusos a Wanda Nara. (Foto: Movilpress)

Además, se revelaron detalles sobre la tensa relación actual entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Varela agregó: “Wanda me dijo que él la llamó y me dice textualmente: ‘Pensé que era por algo de las nenas, y termina siendo lo de siempre, terminamos peleando’”.

Por su parte, Karina Iavícoli fue aún más contundente al desmentir los rumores instalados: “La China no está embarazada. No es verdad. Miente en eso”, afirmó, refiriéndose a los dichos de Wanda frente a la prensa.

Así, el círculo cercano de la China Suárez desactiva las versiones, reforzando que no está en la dulce espera.

POR QUÉ WANDA NARA SE LARGÓ A LLORAR AL HABLAR DE MAURO ICARDI

Wanda Nara llegó a la Argentina después de estar en Estados Unidos por trabajo y en una entrevista con Puro Show, donde habló de su guerra con Mauro Icardi, se quebró al contar su verdad.

“Wanda, te siento quebrada”, le dijo Pochi de Gossipeame a la conductora, quien dijo entre lágrimas: “Es que estoy un poco cansada ya. Hay muchas situaciones que ustedes no conocen, si ustedes escuchan las declaraciones, por ejemplo de Kennys, no hay persona que no se larga a llorar”.

Wanda Nara habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Kennys vivió los últimos cinco meses conmigo. Es muy duro. Yo trato de no exponer a mi familia pero ya estoy cansada. Y no voy a hablar más de esto. El dinero puede comprar todo menos a la verdad, con el tiempo se van a saber un montón de cosas”, aseguró la empresaria.

