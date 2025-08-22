Yanina Latorre habló sin filtros sobre el enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara, y también apuntó contra la China Suárez por el video que subió a Instagram mostrando al futbolista en bóxer y destacando sus atributos.

El contexto fue en una nota en vivo con Lara Piro, abogada de Icardi, quien destrozó a Nara por sus recientes acciones y declaraciones en Puro Show.

Wanda contó que denunció seis veces a su exmarido por violencia de género y comparó su situación con el infierno que vivió Julieta Prandi con Claudio Contardi, recientemente condenado a 19 años de prisión.

YANINA LATORRE FUE LETAL CON ICARDI TRAS EL VIDEO ÍNTIMO QUE DIFUNDIÓ CHINA SUÁREZ

“Wanda interfiere y obstaculiza el vínculo paterno filial, todos los días desde hace años, porque esa es su venganza. Ella es la violenta”, sostuvo la letrada en SQP.

“Violencia es filtrar chats e imágenes sexuales del padre de tus hijas. Eso tiene consecuencias porque van al colegio, tienen redes”, agregó Piro.

Acto seguido, la conductora le retrucó: “Eso lo entiendo, pero hoy la China Suárez lo subió a él con el bulto. ¿Qué necesidad? No lo podés llamar a Mauro y decirle que se dejen de joder los huevos. Las pibas le están viendo el pit... al padre”.

La abogada respondió: “Vos sos la mujer de un jugador de futbol. Vos sabés lo que afecta y más si no es real”.

Y Yanina Latorre cerró el tema, picantísima con Icardi: “Nunca le subí fotos (de Diego) en calzoncillos. Tengo pibes. Si queda como manicero, que lo vea con el psicólogo”.

El comentario sobre el maní hizo referencia al video íntimo filtrado por la modelo Natasha Rey, en el que se mostró la zona privada de Mauro Icardi y que en redes lo bautizaron como “manicero”. Ese apodo volvió a ser tendencia ayer, tras la publicación de la China Suárez.

