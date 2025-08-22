Sabrina Rojas no tuvo filtro al calificar a Wanda Nara por deslizar a la prensa que Mauro Icardi y la China Suárez estaban esperando un hijo.

La conductora de Pasó en América lanzó un exabrupto en vivo contra la mediática por dar noticias, ya sean verdaderas o falsas, súper íntimas de terceros.

SABRINA ROJAS, PICANTE CON WANDA NARA POR INSINUAR UN EMBARAZO DE LA CHINA SUÁREZ

Sabrina Rojas: -Ella da de una manera muy conchuda, conchuda, la noticia de que están embarazados.

Natalie Weber: -Algo que le pertenezca menos, no existía.

Sabrina: -Ella dice “yo no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”. El embarazo es lo que menos te pertenece ¡y lo acabás de contar! ¿Sabés cómo deben estar en Turquía? Sacados.

Tartu: -Yo le creo a Wanda cuando dice que Icardi la llama.

Sabrina: -Yo también le creo.

Tartu: -Esa conversación se la creo y por ahí le tiró por la cabeza “voy a tener un hijo con la China Suárez”.

Sabrina: -Yo también lo creo.

QUÉ HABÍA DICHO WANDA NARA SOBRE EL PRESUNTO EMBARAZO DE CHINA SUÁREZ

“Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengas la noticia que todos nos imaginamos”.

“Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”, le dijo Wanda al notero de Puro Show, sugiriendo que la China estaba embarazada.

