Yanina Latorre y Pepe Ochoa apuntaron contra Laura Ubfal por defender a Wanda Nara tras la supuesta denuncia de violencia de género contra Mauro Icardi. Los panelistas protagonizaron un fuerte cruce en LAM y dieron que hablar.
“¿También a Maxi López lo denunció por lo mismo?“, indagó Nazarena Vélez y Yanina contestó: ”Sí”. Entonces, Laura interrumpió: “Yo no me acuerdo que haya habido ningún juicio con Maxi”.
“Pero Laura, acá tampoco hay juicio, a Maxi lo denunció por lo mismo y no llegó a juicio, se contradice todo el tiempo”, explicó Latorre y Ubfal retrucó a favor de la mediática: “Acá todavía no hay juicio, veremos qué pasa”.
“A mí el abogado de Wanda me dijo ‘esto no es así, sí hay otras causas y otras denuncias que tienen que ver con otra cosa’. Perdón, Laura Bufal, si te jode, que yo descrea de una mina que primero dice una cosa y después otra”, comentó Pepe y Laura le respondió: “Vos hace lo que quieras”.
LA INDIGNACIÓN DE PEPE OCHOA CON LAURA UBFAL POR DEFENDER A WANDA NARA
Tras la respuesta de Laura Ubfal, Pepe Ochoa se mostró indignado y lanzó sin filtros: “No, porque vos estás defendiendo a una mentirosa y mitómana, Wanda te manda besitos por el móvil, como que vos sos su vocera, y queda raro“.
“Estás intentando instalar como que nosotros nos estamos cagando en la violencia de género, cosa que no es así”, siguió Ochoa y Laura contestó: “A lo mejor me manda besos porque no la maltrato, yo respeto a todo el mundo”.
“Payarola dijo que no hay ninguna denuncia de violecia de género de Wanda contra Mauro”, comentó Yanina Latorre y Pepe sentenció picante conra Ubfal: “Si vamos a hablar, hay que hacerlocon los papeles en la mano y no como Wanda que un día se levanta y dice ‘Mauro es tal cosa y me secuestra’”.
Si sufris violencia de género llamá al 144, las 24 horas, los 365 días del año