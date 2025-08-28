Julieta Prandi habló después de la polémica comparación que hizo Wanda Nara con su historia personal, y se refirió a lo que implica atravesar un proceso judicial por violencia de género y abuso con un contundente consejo a la mediática.

La semana pasada, Wanda Nara sorprendió al compararse con Julieta Prandi para graficar una supuesta situación de violencia que habría vivido durante su relación con Mauro Icardi. Según dijo, ella también fue “secuestrada y abusada”, y estas declaraciones generaron revuelo y este miércoles Prandi se expresó al respecto.

Julieta Prandi y Wanda Nara (Fotos: capturas América TV)

“Es una acusación muy fuerte. A veces un tipo puede no ejercer violencia física, pero ser psicológica, económica o verbal, ¿no? Vamos a escuchar por primera vez a Julieta Prandi hablando de este tema”, dijo Nazarena Vélez en LAM antes de emitir la nota que dio la modelo.

JULIETA PRANDI SE REFIRIÓ A LA POLÉMICA COMPARACIÓN QUE HIZO WANDA NARA SOBRE SUS CASOS PERSONALES

La modelo se mostró cauta y explicó en qué instancia está su caso judicial. “Sería imposible no tener un ojo vigilante porque existen esas instancias. Es muy baja la posibilidad de que le hagan lugar a la apelación y volver a tener un juicio como pretenden, cuando todo eso se discutió hace más de un año. Así que entiendo que no va a suceder. Uno ya quiere la sentencia firme y dar vuelta la página. Mi vida es otra cosa”, dijo.

Sobre Wanda Nara, Prandi evitó confrontar, pero dejó un consejo: “Yo lo que les digo a todas, no importa quién, a todas las víctimas de violencia, es que tienen que saber que el camino es largo. Fueron cinco años donde pasé por muchísimas pericias y tratamientos. Es por uno y por la justicia”.

Para cerrar, Prandi aseguró que quiere mantenerse al margen: “Muchos me escriben, pero no estoy con ganas de ir a ningún programa porque quiero seguir con mi vida. Si ella inicia el camino, que sepa que es largo y doloroso, pero que se puede encontrar justicia”, cerró.

