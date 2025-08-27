Wanda Nara volvió a ser noticia después de que en los últimos días crecieran los rumores de romance con Martín Migueles. Frente a la insistencia del cronista de LAM, la empresaria aclaró cuál es su verdadera situación sentimental y despejó todas las dudas.

“No, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, remarcó Wanda, después de que vincularon al hombre con Elías Piccirillo, el exesposo de Jésica Cirio, quien se encuentra cumpliendo una condena en la cárcel.

Asimismo, la conductora dejó en claro que el amor no está entre sus prioridades: “La verdad que no tengo tiempo de ponerme a conocer a nadie. Estoy trabajando un montón. No conocí a nadie y no tengo ganas”, expresó, firme.

“Estoy con mucho trabajo. Ayer grabé un videoclip. Estoy muy cansada, la verdad que no paro un segundo. Y bueno, nada, estoy cumpliendo con mis obligaciones como madre, pero cuando uno trabaja de lo que le gusta, la verdad que lo hago feliz”, cerró la hermana de Zaira Nara.

EL ESCANDALOSO MOTIVO POR EL QUE MAURO ICARDI LLAMÓ A WANDA NARA: “LA CONVERSACIÓN QUEDÓ GRABADA”

Wanda Nara volvió a hablar de Mauro Icardi y, fiel a su estilo, no se guardó nada. En Puro Show, la conductora y empresaria contó que recibió un llamado de su ex y padre de sus dos hijas, y dio detalles de la charla que mantuvieron en privado.

“Me llamó él”, confirmó Wanda, ante la prensa que la estaba esperando en el aeropuerto de Ezeiza, tal como se pudo ver en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

Además, Wanda fue contundente al revelar que tiene pruebas de la charla que intercambiaron días atrás: “Sí, esa conversación está grabada. Llegado el caso, estará también en el expediente”, atino a decir.

Sobre el contenido de ese ida y vuelta, la hermana de Zaira Nara no quiso dar mayores detalles: “No me dijo nada nuevo, nada diferente, nada que a ustedes les pueda interesar más que eso. Está intentando ser feliz, pero obviamente no creo que lo sea. Una persona que está sin sus hijos… es todo fingido, es todo actuado, es todo para las cámaras”.

Para cerrar, Wanda lanzó una frase que encendió aún más la polémica: “Es parte del plan que a mí me dijo. Está escrito en todos los teléfonos. Revisen el WhatsApp de Kenny, también lo tiene. Todo mi entorno recibió este tipo de amenazas y de cosas”, cerró, polémica.