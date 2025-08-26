En las últimas horas se hizo pública una fotografía de Wanda Nara luciendo una costosa pulsera que en varios programas de América TV aseguraron que perteneció a Jésica Cirio y fue un regalo de Martín Migueles proveniente de los objetos de Elías Piccirillo que vende para cobrarse una deuda.

En Intrusos, América Noticias y SQP mostraron las fotos, aunque en el ciclo de Yanina Latorre fueron más allá y aseguraron que Wanda y Migueles se frecuentan hace dos meses y que el empresario que hizo su dinero vendiendo celulares tras renunciar a la Aduana, y tiene problemas legales, es “el estilo de Wanda”.

“Es como machote, pero le lleva la cartera”, dijo Majo Martino, que negó que la pulsera de Wanda sea la misma que lucía Jésica Cirio. “Él está viviendo en la casa que ocupaba Elías Piccirillo, que se la está dando en parte de pago porque eran socios y le debe mucha guita”, explicó.

Foto: Instagram

QUIÉN ES MARTÍN MIGUELES, EL SUPUESTO NUEVO NOVIO DE WANDA NARA

“Las pertenencias que hay en la casa son de Piccirillo, y el tipo las está vendiendo porque Elías le debe mucha plata a él”, agregó Majo, que señaló que Migueles “no es millonario”. “Él tenía una vida muy parecida a la de Piccirillo, pero ahora hace otra vida”, observó Yanina Latorre.

“La casa de Jésica Cirio no es la de Piccirillo, son dos distintas. La casa de Elías fue vendida tres veces a tres personas distintas, y este Migueles vendría a ser uno de los estafados”, agregó Ximena Capristo.

“Migueles tuvo muchas mujeres. Con la primera tuvo una hija grande que es la primera que tuvo y que reconoció y ve, pero con una más reciente tuvo un niño en 2020. Él nunca conoció al niño, León, y (…) le da 700 mil pesos cada vez que se acuerda y puede”.

Foto: captura América TV

ASEGURAN QUE EL “CHONGO” DE WANDA NARA TIENE DENUNCIAS POR ALIMENTOS Y POR VIOLENCIA DE GÉNERO

“Tiene denuncia por violencia de género con la madre de su hijo. Perdió todos los jiicios. La echó de su casa a la madre de su hijo estando embarazada para ponerse de novio con una que trabajaba en una inmobiliaria de Nordelta”, agregó Yanina mostrando imágenes del “antes y después” del empresario.

“Hay gente que la conoce y me dice que ella se va a terminan enganchando porque es su estilo”, recalcó Majo Martino. “Tiene denuncia por alimentos y por violencia de género… y después Wanda dice que es Julieta Prandi. (…) Ojalá Wanda sepa salir de ahí”, protestó Yanina.

