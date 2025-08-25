La catarsis de Wanda Nara al arribar a la argentina desde Estados Unidos, cuando deslizó que habría sido víctima de violencia género y abuso sexual por parte de Mauro Icardi, para Marcela Tauro evidenciado una transformación radical.

“Me parece que ella hizo un click”, afirmó la conductora de Infama.

“Puede ser que haya recibido el Espíritu Santo, haya visto la realidad o demás, y después ella siga su vida”.

Sin embargo, al rato puso en duda que Wanda haya protagonizado una suerte de milagro: “Después la vi que subió fotos en bolas, pero no quiere decir nada eso...”.

Dante Gebel con Wanda Nara.

“Me parece que ella, ese viaje, hablando con Dante Gebel, a ella le hizo un clic y empezó a ver un montón de cosas que a lo mejor antes no se animaba a decir... Veremos, si ella tiene la prueba (de las acusaciones contra Mauro)”, reflexionó.

LA EPIFANÍA DE WANDA NARA CON DANTE GEBEL

Es que Wanda había pasado una semana en Miami en la previa a la nota con Dante Gebel, que además de conducir La Divina Noche de Dante es un conferencista religioso: “Aparte de la entrevista, tuvieron una charla, le dio una prédica y le bajó el Espíritu Santo”.

“Ahí Wanda Nara empezó a depurara a llorar, y tomó conciencia de que tiene que empezar a decir las cosas. Lo que pasa es que durante tantos años mintió tanto que ahora es difícil... Pensás que es raro verla quebrada y diciendo que sufrió violencia y demás”, sentenció Tauro.