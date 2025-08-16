Tras conocerse la condena a 19 años de prisión para Claudio Contardi, Julieta Prandi brindó una entrevista en A la Barbarossa. Allí, un intercambio con Analía Franchín derivó en un momento de tensión que tiene un trasfondo.

Durante la charla, Franchín planteó si Prandi estaría de acuerdo con que Contardi recibiera prisión domiciliaria para poder cuidar a su hija recién nacida, fruto de su relación actual.

La consulta no fue bien recibida por Prandi, quien respondió con visible incomodidad: “Me cuesta contestarte, Analía, porque siempre que te escucho tu empatía hacia mí ha sido cero. Sos la única en esa mesa que me pregunta esto”.

La panelista de A la Barbarossa se defendió en Intrusos.

La panelista intentó aclarar que se ponía en el lugar de la recién nacida y su familia, pero la modelo insistió en que el enfoque le resultaba ofensivo. “Tantos años de horror, y me sorprende que tu interés esté en el nuevo abogado o en la nueva esposa. La verdad, no es el lugar para que yo piense en la otra familia”, expresó.

Prandi fue más allá y aseguró que, en su opinión, la llegada de esa beba pudo haber sido parte de una estrategia para intentar un beneficio judicial. “Yo conozco muy bien de quién hablo. Padecí 20 años”, afirmó. Frente a este clima de tensión, Franchín reiteró que no buscaba herirla y que la pregunta surgía porque el abogado de Contardi había hecho declaraciones previas en el programa.

JULIETA PRANDI VS. ANALÍA FRANCHÍN: AÑOS DE ENEMISTAD

Este cruce no es aislado. Al poco tiempo de comenzar su relación con Emanuel Ortega, la modelo brindó una entrevista en la Revista Hola, donde el título fue: “Con Emanuel estoy muy bien”.

Julieta Prandi y Analía Franchín: la historia de una enemistad de años | Créditos: X @SQP

En un “Pasando revista” en su cuenta de Instagram, Analía Franchín advirtió: “Les doy tres meses más. Perdón”.

El recuerdo fue planteado por Yanina Latorre en “Sálvese Quien Pueda”, donde la conductora planteó que la situación excede cualquier encono personal.