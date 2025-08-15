El 13 de agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por los delitos denunciados por su expareja, Julieta Prandi.

La sentencia incluyó detención inmediata y fue dictada tras una semana de juicio.

La modelo no estuvo presente cuando leyeron el veredicto porque se demoró al llegar, pero afirmó en LAM que cuando escuchó la condena, gracias a un video que grabó una amiga, se desmayó.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

“ME DESPLOMÉ”, DIJO JULIETA PRANDI EN LAM TRAS LA CONDENA A CONTARDI

“Esto me costaba verlo. Imaginarme este escenario. La tardanza a tribunales fue por el tránsito, la prensa y demás, y cuando me quise acordar habían leído el veredicto”, dijo Prandi en LAM.

“Yo no podía asimilar lo que me decían los periodistas. ‘Ya lo condenaron. Ya se lo llevaron’”, puntualizó la modelo.

“Yo necesitaba entrar, lo necesitaba escuchar. Una amiga que estaba adentro con mis padres, con el teléfono, me lo hizo escuchar”, reveló Julieta.

Foto: X (@Karinaiavicoli)

Acto seguido reveló que se le bajó la presión y rompió en llanto cuando escuchó que su exmarido fue condenado a 19 años de prisión por abusos sexuales, psicológico y de poder.

“Ahí me desplomé. Yo necesitaba escuchar la condena. Había algo en mi cerebro que lo necesitaba, sino no le daba credibilidad”, justificó Julieta.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género. Las 24 horas, los 365 días del año.