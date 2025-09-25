Marcelo Tinelli anunció la separación de Milett Figuera a poco del inicio de su nuevo streaming y ya circula el nombre de una famosa argentina señalada como la tercera en discordia.

“Laura Ubfal publicó una información al respecto, dijo que en Perú ya dan como la tercera en discordia a Sabrina Rojas”, contó Carolina Molinari en Puro Show este jueves.

Marcelo Tinelli estrenó su programa de streaming (Foto: Movilpress).

Entonces, recordó una situación en Carnaval Stream del conductor con la actriz: “Coquetean un poquito ellos porque en el primer día del streaming vimos que Sabrina le decía a Marcelo ‘¿cuántas cveces fue Momi a tu casa?’ y él le dijo ‘menos que vos’”.

Sabrina Rojas en el estreno del programa de streaming con Marcelo Tinelli (Foto: Movilpress).

ASÍ ANUNCIÓ MARCELO TINELLI SU SEPARACIÓN DE MILETT FIGUEROA

Tras dos años de relacion, Marcelo Tinelli confirmó en Estamos de Paso su separación de Milett Figueroa. El conductor que debutó esta semana en su programa de streaming sorprendió a todos sus compañeros y a la audiencia con la noticia.

“Antes de cerrar, solamente quiero decirles… mandarle un beso a Milett. La verdad es que hoy quiero comunicarles que nos hemos separado”, dijo sin filtros ni vuelta el empresario sobre su vinculo con la actriz peruana.

