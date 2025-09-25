Marcelo Tinelli debutó en el mundo del streaming con Estamos de paso, su nuevo programa en el canal Carnaval Stream, el mismo que inauguraron Jorge Rial, Viviana Canosa y Alejandro Fantino, y de inmediato desató polémica por los números de su audiencia en YouTube.

El conductor se presentó este martes a las 20 horas, acompañado por sus hijas Candelaria y Juana Tinelli, su primo Luciano “El Tirri”, Pachu Peña, Sabrina Rojas, Federico Bal, Carla Conte, Sebastián Almada y el imitador Iván Ramírez. El ciclo busca revivir el espíritu del histórico Videomatch de los años ’90 con humor, sketches y la presencia de varios artistas.

Marcelo Tinelli y el staff de Estamos de Paso (Foto: Instagram @marcelotinelli)

La expectativa era alta: antes de que comenzara la transmisión, ya había seis mil usuarios esperando el inicio. Cuando Tinelli apareció en pantalla, la cifra trepó a 20 mil y luego alcanzó los 50 mil conectados. Durante la emisión, incluso se registraron picos de más de 85 mil usuarios en vivo, un número impactante para un canal de streaming.

Leé más:

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa: la irónica reacción de su hija Cande

ASEGURAN QUE MARCELO TINELLI CONTRATÓ BOTS PARA SUMAR PÚBLICO A SU DEBUT EN EL STREAMING

Sin embargo, tras el entusiasmo inicial, llegó la polémica. En la red social X (antes Twitter), muchos usuarios notaron que, al terminar el programa, el contador de YouTube seguía marcando 80 mil personas conectadas mirando únicamente imágenes con música de fondo.

“Ayer Tinelli arrancó un programa de stream y tenía 80 mil ‘personas’ mirándolo. La cosa es que el programa terminó y seguían los 80 mil mirando imágenes con música de fondo. Se olvidaron de desactivar los bots”, denunció un usuario de X junto a una captura.

(Foto: Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Es más digno que no te mire a nadie a comprar bots”, “Era obvio que eran bots, mira si Tinelli va a meter 80k, imposible…”, “Se quedaron en el 2010”, y “Un fracaso, aburrido, somnífero”, fueron algunas de las fuertes críticas que circularon en redes sociales tras el debut.

Leé más:

Marcelo Tinelli apuró a Sabrina Rojas en vivo y la dejó sin palabras: “Ella me visitó menos que vos en...”

LA OPINIÓN DE LOS FAMOSOS SOBRE LAS ACUSACIONES DE BOTS EN EL PROGRAMA DE STREAMING DE MARCELO TINELLI

En SQP, Grego Rosello dijo que Marcelo Tinelli debutó en el stream durante la pandemia en Twitch, y puso en duda que sus 80 mil espectadores se hayan quedado “con la pantalla apagada”. “Ojalá que no hayan bots, porque si empieza a haber bots, es un garrón para los que tratamos de medir. En Café con Grego, con Wanda y toda la movida entre los dos canales metimos 40 mil personas”, señaló.

Foto: Instagram @marcelotinelli

Flavio Azzaro, marginado al streaming, se rio en vivo del evento y apostó: “Si Marcelo Tinelli tiene hoy a la noche más de 10 mil personas al aire es porque compró bots”, dijo, sin imaginar la cifra que iba a alcanzar “El Cabezón”.

“Terminó el programa, y quedaron los 80 mil ahí, mirando la nada”, dijo Flor de la Ve en Los Profesionales. “Terminó el programa y alguien se acordó de bajar los 80 mil bots que estaban allí, y el canal, muy inteligentemente, limpia y dejaron solo a las 20 mil personas que lo vieron en total”, agregó Débora D´Amato.

Leé más:

Lo que no viste del nuevo streaming de Marcelo Tinelli: un debut lleno de guiños y looks llamativos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.