Marcelo Tinelli hizo su debut en streaming el último martes en Carnaval Stream, con su programa Estamos de Paso, inspirado en su creación de los años 90, de la mano de sus hijas Cande, Juanita y su primo Luciano ‘El Tirri’ Giugno, como grandes pilares en este lanzamiento.

También acompañan al reconocido conductor los humoristas Pachu Peña y Sebastián Almada, quienes estuvieron con él desde sus inicios en Video Match, la acrtriz Sabrina Rojas, el productor Federico Bal, Carla Conte y el imitador Iván Ramírez.

Marcelo Tinelli estrenó su programa de streaming (Foto: Movilpress).

El ciclo está producido por Federico Hoppe y arrancó con el clásico saludo de Marcelo “Buenas noches América”. Las cámaras de Ciudad dijeron presente en esta noche especial para el equipo y todos posaron y mostraron sus looks.

Marcelo Tinelli (Foto: Movilpress).

Cande Tinelli (Foto: Movilpress).

Carla Conte, Sabrina Rojas y Cande Tinelli (Foto: Movilpress).

Sabrina Rojas (Foto: Movilpress).

Marcelo Tinelli junto a Luciano 'el Tirri' (Foto: Movilpress).

Iván Ramírez (Foto: Movilpress).

Marcelo Tinelli (Foto: Movilpress).

Marcelo Tinelli (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.