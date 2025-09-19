La denuncia penal que Marcelo Tinelli recibió de parte del hermano de Juan Alberto Badía fue una verdadera bomba, y ahora se supo el millonario monto en pesos a saldar y cómo seguiría el trámite en la Justicia.

El conflicto legal se desató por alrededor de “30.000.000 de pesos”, según aclaró Marina Calabró.

Se trata de la causa CCC 43413/2025 del Juzgado Criminal y Correccional N°16 de la Ciudad de Buenos Aires, por el incumplimiento de pago por los servicios técnicos que prestó Recordvisión S.A.

Juan Alberto Badía habló en exclusiva con Ciudad.com. (Foto: Oscar Sayos).

Dada la controversia respecto de si la empresa era o no de Carlos Ramón Badia, la panelista de Lape Club Social comentó que el hermano de Juan Alberto “se encarga del management”.

La solución estaría encaminada porque Marina aseguró que “hubo un acercamiento de partes”, y si una vez cancelada la deuda “el damnificado no impulsa la acción penal, la causa se cae”.

La deuda real de Marcelo Tinelli con la familia Badía

De todas formas, los 30 millones de pesos eran la deuda original acumulada hasta fines de 2023, momento en que Tinelli hizo el Bailando en América y usó los servicios técnicos de Recordvisión.

Lo cierto es que desde diciembre de ese año hasta la actualidad la inflación acumulada fue de 226,39%.

Marcelo Tinelli (Foto: Movilpress)

Por otra parte, la referencia del valor del dólar dólar al 8 de diciembre de 2023 era de 990,00 pesos, mientras que el informado por el Banco Nación era 390,97 pesos, según lo informado por el Banco Nación, mientras que hoy viernes 19 de septiembre la divisa se ubica en 1515 pesos.

Con lo cual, por más que Marcelo Tinelli esté cerca de pactar un pago de la deuda en cuotas con la empresa del hermano de Juan Alberto Badía, tal adelantó Calabró, la cifra concreta a abonar podría más que triplicar los 30 millones de pesos originales teniendo en cuenta el ajuste por inflación, penalidades por mora y costas.