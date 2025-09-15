El contrato que Marcelo Tinelli firmó con el hermano de Juan Alberto Badía para realizar el Bailando 2023 en América no se cumplió en tiempo y forma, por lo cual el conductor ya cuenta con una denuncia penal.

La causa CCC 43413/2025 ya ingresó al Juzgado Criminal y Correccional N°16 de la Ciudad de Buenos Aires, y en el expediente se detalla que es por el incumplimiento de pago por los servicios técnicos que prestó Recordvisión S.A.

El denunciante Carlos Ramón Badia, hermano del mentor de Tinelli, quien se habría cansado de las promesas de pago tras dos años de negociaciones infructuosas.

Cuando todavía existía Ideas del Sur, el edificio había sido bautizado como Juan Alberto Badía por iniciativa de Tinelli, en honor a quien le dio la primera oportunidad en televisión.

Marcelo Tinelli y su maestro, Juan Alberto Badía. (Foto: Web)

Cómo es la denuncia del hermano de Badía contra Tinelli

La demanda en concreto es contra La Flia, la productora propiedad de Marcelo, y por varios millones de pesos.

Es que Recordvisión S.A fue la quien suministró cámaras, luces, sonido, control de aire, y todo el equipamiento del big show, pero jamás se efectivizó el saldo acordado.

El edificio Juan Alberto Badía de Ideas del Sur, ubicado en el barrio porteño de Colegiales. (Foto: Ideas del Sur)

Lo cierto es que Marcelo Tinelli estaría al tanto de la deuda con el hermano de Juan Alberto Badía, y ahora se enteraría de la decepción y traición que sienten, sumado al aspecto financiero.