Adrián Suar se animó a un mano a mano sin filtro con Mshow (de 12 a 13 de lunes a viernes por Ciudad Magazine) y dejó varias definiciones sobre el futuro de eltrece, su relación con Marcelo Tinelli, el rating, los Martín Fierro y hasta su nueva película con Moria Casán y Natalia Oreiro.

El productor y actor contó que la pasó “muy bien” con Marcelo Tinelli y recordó los cruces y “pases de factura” que tuvieron en el pasado.

“El tema de la peleita, casi se agarran a piñas alguna vez. Es verdad eso, pero fue otra cosa de juventud”, reconoció entre risas.

Adrián Suar en Otro Día Perdido con Mario Pergolini (Foto: captura de eltrece).

¿Marcelo Tinelli vuelve a eltrece?

Suar no descartó la posibilidad de que Marcelo Tinelli regrese a la pantalla de eltrece con un formato similar a Ritmo de la Noche.

“Marcelo se suma los domingos, podría ser. Vamos a ver, todavía no se sabe nada. Sería lindo un ritmo de la noche, ¿no? En eltrece. Puede ser, todavía no se habló, empecé a hablar con él, pero son solo conversaciones”, explicó.

Y fue tajante sobre el regreso del Bailando: “Creo que el Bailando no. Es un título. Lo hicimos 20 años, pero creo que el Bailando no”.

Crédito: Instagram/@marcelotinelli

El rating y la competencia con Telefe

Consultado sobre la pelea por el rating, Suar fue directo: “Siempre cerca Telefe con eltrece, siempre estuvo cerca. Lo que pasa es que yo tuve una mala racha, no la embocaba, estuve mal y ahora me desperté”.

El presente sentimental de Adrián Suar

Sobre su vida amorosa, el productor fue cauto pero optimista: “Estamos muy bien, siempre digo. Cuando digo esto, ustedes saben interpretar”.

Martín Fierro y el “botón” de Luis Ventura

Suar también opinó sobre las nominaciones a los Martín Fierro y la histórica disputa entre canales: “¿Por qué hace tanto que no lo hace eltrece y lo tiene Telefe hace tantos años? Porque es el botón de Ventura. Luis se lo llevó a Telefe y sabe que su casa, donde le dio las mayores satisfacciones y donde se sintió más cómodo, fue en la pantalla de eltrece. Pregúntenle en privado”.

Sobre las nominaciones, fue claro: “Nunca me he quejado hace mucho ya de las nominaciones. Ya no me quejo, es lo que es”.

Streaming y nuevos proyectos

¿Se animaría a hacer streaming en El Trece?: “Puede ser. No es lo mío, pero ¿por qué no?”.

Y sobre el debut de Tinelli en streaming, fue elogioso: “Lo voy a ver, lo va a hacer bien el flaco, tiene experiencia. Al flaco le ponés el micrófono y arranca a las dos de la tarde y termina a las dos de la mañana”.

La película con Moria Casán y Natalia Oreiro

Suar adelantó detalles de su próximo proyecto cinematográfico: “La película es con Natalia Oreiro y Moria Casán. Moria es mi madre, la va a romper. Estoy feliz de trabajar con Moria. Ya ensayamos el otro día y va a ser una comedia, espero que buena”.

Adrián Suar no esquivó ningún tema y dejó en claro que, tanto en lo personal como en lo profesional, atraviesa un gran momento.