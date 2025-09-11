Adrián Suar dejó a todos boquiabiertos, incluido Mario Pergolini, cuando contó en Otro Día Perdido la cantidad de ficciones que produjo y protagonizó a lo largo de su carrera.

El número superó todas las expectativas y generó total asombro: “He hecho casi 80 ficciones, un poquito más, en toda mi vida y en esta pantalla”.

El productor y actor repasó su trayectoria y reflexionó sobre los cambios en el mundo del entretenimiento.

“El entretenimiento ha cambiado mucho, lo que antes era cine, a lo mejor hoy es plataforma. A lo mejor la ficción que había en televisión, hoy están en otros lados”, explicó, marcando la diferencia entre la televisión tradicional y las nuevas formas de consumo.

Mario Pergolini, impactado con la cantidad de ficciones que hizo Adrián Suar a lo largo de su carrera (Foto: captura de eltrece).

Uno de los momentos más emotivos de la charla llegó cuando el conductor le preguntó si alguna vez pensó en trabajar para otro canal y Suar fue claro: “Siempre en la pantalla del 13, es un canal donde me he criado desde que hago Pelito. Tengo una afinidad y un amor por este canal muy grande, muy particular. Forma parte de mi vida”, confesó.

ASÍ HABLÓ ADRIÁN SUAR DE SUS PROPIOS MEMES

En el ida y vuelta con Mario Pergolini en el programa de eltrece, Adrián Suar habló de sus películas más populares y de cómo algunas escenas se volvieron parte del ADN argentino que llegaron a convertirse hasta en meme.

Adrián Suar en Otro Día Perdido con Mario Pergolini (Foto: captura de eltrece).

“Tengo buenas películas. Cuatro o cinco que son así masivas: Dos más dos, Me casé con un boludo, Un novio para mi mujer, 30 noches con mi ex. Algunos memes que hicieron de mis películas me gustan, otros no me gustan tanto”, confesó entre risas.

