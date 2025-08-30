Mario Pergolini encabezó un homenaje al tango frente al Obelisco porteño. La noche se llenó de emoción y música cuando el conductor y el equipo de Otro Día Perdido salieron a la calle para rendir homenaje al tango, el ritmo que late en el corazón de Buenos Aires.

El ciclo de eltrece montó un espectáculo imponente en la Plaza de la República, justo frente al Obelisco, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. La puesta en escena combinó música en vivo, baile y una energía que contagió a todos los presentes.

Mario Pergolini rindió homenaje al tango en Otro Día Perdido (Foto: Captura de eltrece).

UN SHOW CON FIGURAS Y PASIÓN TANGUERA EN OTRO DÍA PERDIDO FRENTE AL OBELISCO

El homenaje tuvo como protagonista a Thiago PZK, que se animó a sumarse a la movida tanguera junto a 22 parejas de bailarines que participaron en el último Mundial de Tango. La música estuvo a cargo de la Orquesta Ensamble 440, dirigida por Nacho Mandrafina, que le puso toda la potencia y el color a la noche.

El público se acercó espontáneamente al centro porteño y se encontró con un espectáculo único, vibrante y lleno de identidad argentina. Los aplausos y ovaciones no tardaron en llegar, en una noche donde el tango fue el gran protagonista.

EL TANGO, SÍMBOLO DE CULTURA PORTEÑA MÁS VIVO QUE NUNCA DE LA MANO DE OTRO DÍA PERDIDO

La elección del Obelisco como escenario no fue casualidad: es el corazón de la ciudad y un símbolo de la cultura porteña. Allí, la música y la danza se fusionaron para celebrar uno de los grandes orgullos nacionales.

Con esta movida, Otro Día Perdido demostró que el tango sigue más vivo que nunca y que puede emocionar a nuevas generaciones, mezclando tradición y modernidad en un show inolvidable.

