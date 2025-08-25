La opinión de Adrián Suar sobre el divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, luego de 18 años de pareja, es más que pertinente dada la cercanía del productor con los actores.

“La vida... qué se yo”, reflexionó el socio teatral del protagonista de Rocky al analizar los motivos del final del amor.

Entonces enfatizó en una nota con A la Tarde: “Los quiero a los dos, a Nico y a Gime. Son cosas que pasan en la vida”.

Lali Espósito, Benjamín Rojas, Adrián Suar, Nico Vázquez y Leo Calderón.

“Ya van a estar bien”, agregó.

LA CHARLA DE ADRIÁN SUAR CON NICO VÁZQUEZ Y SU PRONÓSTICO SOBRE GIMENA ACCARDI

“Con Nico hablé y va a estar bien”, aclaró.

Luego, Adrián Suar diferenció: “Gime va a estar bien, son cosas que pasan”.