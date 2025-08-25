Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron su divorcio el jueves por la mañana, según confirmó el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres argentinas.

La pareja de actores puso fin legalmente a su vínculo tras varios meses de rumores, crisis y versiones cruzadas.

La noticia fue confirmada en vivo cuando María Belén Ludueña le consultó a Méndez si el trámite ya se había concretado.

“El jueves pasaron por el juez. Están divorciados Nicolás Vázquez y Gimena”, dijo el panelista, y detalló que se trató de una primera instancia judicial, quedando aún por resolverse cuestiones vinculadas a los bienes gananciales.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi en el estreno de Rocky. (Foto: @gimeaccardi)

La reacción más inesperada: tomados de la mano y entre lágrimas

Lejos de distanciarse con frialdad, los actores sorprendieron con su primera reacción tras firmar el divorcio. “Se separaron tomados de la mano, llorando, se abrazaron. Se fueron juntos a desayunar porque esto fue en la primera hora de la mañana del jueves”, relató Méndez.

Según su entorno, ambos se mostraron muy tristes y golpeados emocionalmente. “A Nico Vázquez se lo vio muy delgado. Está destruido”, agregó el periodista, quien también señaló que luego de la charla posterior al trámite, “a los dos les cayó la ficha” de todo lo vivido.

¿Hay posibilidad de reconciliación?

Frente a la emotividad del relato, la conductora del ciclo se atrevió a preguntar si había chances de una vuelta. “¿No me digas que ahora se van a arreglar?”, lanzó. Pero Méndez fue claro: “No. Les cayó la ficha de todo lo que pasó en la relación. O, por lo menos, en el último tiempo”.

A pesar del dolor, la firma del divorcio habría ocurrido en buenos términos, priorizando el respeto y la historia compartida. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que Nico estaría muy enojado con Gimena por sentirse traicionado, según información revelada días atrás.