En 2002, Mario Pergolini regresó con Caiga Quien Caiga (CQC) a la TV, aunque con una mudanza de América TV a eltrece merced a la gestión de Adrián Suar, pero con una pequeña diferencia: iba a ir los jueves en lugar del clásico horario de los martes, algo que no fue del gusto del conductor.

Este miércoles, Mario Pergolini recibió a Adrián Suar en Otro Día Perdido, y el gerente de programación de eltrece le lanzó un carpetazo al reintegrado conductor sobre aquel primer encuentro para arreglar el regreso del galardonado programa a la TV.

Adrián Suar y Mario Pergolini (Fotos: capturas eltrece)

“Qué lindo encontrarnos en esta etapa de la vida. La otra vez vos empezabas a dirigir el canal”, dijo Mario para romper el hielo, y Adrián le lanzó el carpetazo. “Si, pero yo ya era Adrián Suar, y eso también hay que ponerlo arriba de la mesa”, le paró el carro el productor.

“Yo era joven y él era joven, pero además un loco”, lo calificó Suar, que dijo que “hubo cosas que a mí me quedaron”. En ese marco, ambos recordaron cómo fue la reunión en la que el gerente de programación le contó que debían cambiar de día porque había una grilla compuesta por unitarios y ciclos de otras productoras.

Leé más:

Adrián Suar y su llamado a Diego Maradona para que conduzca La Noche del 10

ADRIÁN SUAR LE TIRÓ UN CARPETAZO DE 20 AÑOS A MARIO PERGOLINI Y LO DEJÓ SIN PALABRAS

“Nos sentamos a tomar café, Estaba Diego Guebel y Pablo Codevilla”, recordó Adrián, que iba avanzando en su relato, describiendo a un Mario Pergolini “menos serio” y que, en determinado momento, lo miró “con fuego en sus ojos celestes”.

“Se ve que Diego ya lo medicaba y le toca la mano, y Mario me dice ‘Yo no voy a hacer eso’. Y yo le dije que vaya los jueves que le iba a ir bárbaro, pero él quería los martes porque decía que era un clásico, y así hasta que él dijo ‘Me chupa un huevo’”, agregó Suar.

Adrián Suar y Mario Pergolini (Fotos: capturas eltrece)

“Y ahí se desmadró y yo pensaba ‘esto termina a las trompadas’. Él se para, y yo me paré y dije ‘el alto es bravo’. Entonces él tuvo un rapto de lucidez, pensó lo mismo, no dijo y se fue. Y se escuchó una voz en off de él diciéndole a mi secretaria ‘decile a tu jefe que es un pel…’”, recordó “El Chueco”.

“Yo en ese momento era un tipo más o menos importante de la tele y jamás me habían dicho tan de cerca que era un pelot…”, reconoció Adrián, que más tarde recordó cuando Mario decidió retirarse del canal antes que compartir pantalla con Marcelo Tinelli, que llegó en 2006 y ahora podría volver según el rumor de Pampito en Puro Show.

Leé más:

Por qué se divorciaron Nicolás Vázquez y Gimena Accardi según Adrián Suar

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.