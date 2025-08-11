En una noche repleta de humor y complicidad en el Teatro El Nacional, Adrián Suar sorprendió a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez en los camarines con una serie de consejos tan divertidos como sinceros sobre la convivencia en el escenario tras la salida de Mike Amigorena.

El encuentro se dio tras la función de La cena de los tontos, donde Suar, productor de la obra y amigo íntimo de Bermúdez, celebró la llegada del actor en reemplazo de Amigorena.

Adrián Suar, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez (Foto: Instagram @ lacenadelostontos)

Entre risas y palmadas en la espalda, le lanzó al humorista: “Te pido por favor, es una joya, acá en Argentina no quedan más. Te entrego lo mejor de mí”.

LA ADVERTENCIA DE ADRIÁN SUAR A MARTÍN BOSSI TRAS LA LLEGADA DE GUSTAVO BERMÚDEZ A LA CENA DE LOS TONTOS

Siempre dirigiéndose luego a Bossi, agregó: “Hace muchos años que no hace teatro, te pido por favor portate bien”. La escena, grabada en video, se viralizó rápidamente en redes sociales, mostrando el buen clima que reina entre los protagonistas.

La incorporación de Bermúdez se dio tras la sorpresiva salida de Amigorena, un movimiento que generó rumores y expectativas. Suar, con una decisión tan afectiva como estratégica, apostó por su amigo para revitalizar el elenco.

Adrián Suar, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez (Foto: Instagram @ lacenadelostontos)

El debut de Bermúdez fue un evento en sí mismo: tras tres décadas lejos de los escenarios porteños, su regreso fue recibido con una ovación de pie y la sala colmada de figuras del ambiente.

