A dos semanas de su fuerte respuesta a Pampito por decir que su relación con Milett Figueroa estaba terminada hacía rato, Marcelo Tinelli reveló en su ciclo de streaming que se separó de la modelo peruana después de dos años de relación.

Desde hace más de un año que se rumorea que la relación que iniciaron el conductor y la modelo en el Bailando 2023 era parte de la historia de ambos, pero él insistía en que estaban juntos, razón por la que cruzó a su par de Puro Show en las redes sociales con un posteo que después borró.

Mirá lo que pasó en Puro Show.

Pampito había afirmado que Marcelo y Milett seguían juntos con el solo objetivo de no “spoilear” el final de la segunda temporada de Los Tinelli, el reality de Prime Video en el que ambos se separan para la cámara.

Leé más:

Marcelo Tinelli apuró a Sabrina Rojas en vivo y la dejó sin palabras: “Ella me visitó menos que vos en...”

MARCELO TINELLI SE SEPARÓ DE MILETT FIGUEROA: QUÉ DIJO CANDE TINELLI

“Antes de cerrar solo quiero mandarle un beso a Milett. Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett”, anunció Tinelli mientras una de sus panelistas le preguntaba si estaba bien. “Si. Yo estoy bien, y le mando un beso a ella que también está muy bien”, respondió.

“Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Lo quería decir acá, en mi programa, así que le mando un beso gigante. El amor que le tengo no cambiará, se va a modificar, a ponerse en otro lugar, y creo que ella a mí también. Hemos llegado a un final de ciclo muy lindo”, agregó Marcelo, que en 2022 también se separó de Guillermina Valdés, a poco del comienzo de Canta conmigo ahora.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa (Foto: Instagram revista Gente)

“La amo mucho, pasé dos años hermosos, y algún día puede venir acá tranquilamente”, adelantó Marcelo, que le dio la palabra a su hija Cande, de quien se rumoreaba que no se llevaba nada bien con la modelo. “Graciasssss… Gracias, Milett”, cantó la ex de Coti Sorokin, parafraseando al “Maestruli”, allí presente.

“No, ‘gracias’, no”, la frenó el conductor. “Le quiero decir a ella, a su familia y a la gente de Perú ‘muchas gracias’ y espero verla muy pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”, cerró Tinelli.

Leé más:

Lo que no viste del nuevo streaming de Marcelo Tinelli: un debut lleno de guiños y looks llamativos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.