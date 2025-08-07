Para Marcela Tauro escuchar el relato de María Rosa Fugazot (82) fue súper movilizante, y no solo porque la actriz relató cómo sobrelleva la muerte de su hijo, René Bertrand a los 53 años.

Secándose las lágrimas de sus mejillas, la panelista de Intrusos susurró: “Perdón”.

Y ante la comprensión de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y con Paula Varela también empapada tras su llanto, Tauro aclaró: “Para mí también es un día especial. Es el aniversario de la muerte de mi mamá”.

Marcela Tauro.

“Me emocioné también. Ya está”, agregó tras conmocionarse por lo que vive Belén Giménez, la viuda de René, y los pequeños Sofía y Franco.

LA REFLEXIÓN DE MARCELA TAURO POR EL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SU MAMÁ

Desconcertado, Adrián Pallares creyó que era el primer aniversario, pero se sorprendió cuando Marcela lo corrigió: “Ya hace dos años...”.

Por eso, tras una pausa para tomar aire y recuperarse, Marcela Tauro concluyó: “Pasa rápido el tiempo”.