En Intrusos no solo cuestionaron duramente a Agustín Franzoni por hablar en un stream de los supuestos videos íntimos de su exnovia Flor Jazmín Peña, sino que también compararon su tibio pedido de disculpas y accionar con el caso de Eial Moldavsky.

En marzo, el integrante de Olga había dado detalles del presunto encuentro sexual que habría tenido con Lali Espósito y terminó siendo cancelado en redes sociales.

En ese marco, Marcela Tauro fue lapidaria al referirse a Franzoni: “Perdón por lo que voy a decir, pero es de pajero”.

¿Qué había dicho Franzoni en La Casa streaming?

“Tengo un par de videitos que no voy a borrar. No los borro ni en pedo… En un par de años capaz que salen fortuna. Están bien guardados”, aseguró el influencer e integrante de Circuito Cerrado.

EN INTRUSOS FULMINARON A FRANZONI Y LO COMPARARON CON EIAL MOLDAVSKY

Rodrigo Lussich: -Supuestamente ellos son los deconstruidos y nosotros somos los que estamos pasados en generaciones y tenemos viejas muletillas culturales por la que decimos cosas que no hay que decir.

Marcela Tauro: -Te queda una sensación horrible con lo que dijo (Agustín). Y perdón, pero es de pajero.

Lussich: -Recontra.

Tauro: -Y que diga que esos videos pueden valer, ¿qué? ¿La está extorsionando?

Paula Varela: -Eso es lo que a ella le dolió, que él lo podría hacer público o venderlo. Esto es lo mismo que Eial Moldavsky y Lali. Los dos pidieron perdón, diciendo que era un chiste porque quedaron cancelados.

