Eial Moldavsky fue cancelado en redes sociales por sus desafortunadas palabras en el stream de Olga sobre sus presuntas citas hot con Lali Espósito.

El integrante de Sería increíble contó que tuvo más de un encuentro íntimo con una figura argentina y, pese a que no nombró a la actriz y cantante, su relato y el contexto apuntaron a Lali.

Como si fuera poco, el propio Homero Pettinato aseveró que el hijo de Roberto Moldavsky estaba hablando de Espósito.

Con las redes ardidas, los usuarios reflotaron viejas entrevistas de Eial hablando de Lali. Y sus palabras no lo ayudaron.

“Con Lali charlamos algunas veces por redes. No mucho más. Es muy divina. Hablamos alguna vez".

“No hay ninguna relación. Imaginate que se tuviera una relación con Lali Espósito no la escondería. Es la piba más atractiva de Argentina”, dijo el filósofo en un mano a mano con el youtuber Pablo Agustín.

QUÉ DIJO EIAL MOLDAVSKY DE LALI ESPÓSITO CASI DOS AÑOS ATRÁS

En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, Eial Moldavsky habló de los rumores amorosos que lo vincularon a Lali Espósito.

“Te adjudicaron hace muy poquito algo con Lali”, le comentó la periodista al influencer, en junio 2023. Y él respondió: “No hay nada que adjudicar. Les agradezco igualmente que crean que puedo participar de este partido”.

En esa misma charla, Moldavsky contó que se llevó una grata sorpresa cuando la artista comenzó a seguirlo en redes: “Dije ‘ah, bueno, esto es un montón’. Me siguió y no me lo veía venir”.

Recientemente, Lali eliminó de su selecta lista de “seguidos” en Instagram a Eial. Moldavsky sigue a la actriz y cantante.

