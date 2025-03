Lali Espósito estuvo en el centro de una polémica luego de que Eial Moldavsky hablara en Olga de un supuesto encuentro íntimo con una famosa. A pesar de no haber dado nombres, el relato fue relacionado directamente a la cantante, quien reaccionó contudente en sus redes sociales.

Además de publicar un video de uno de sus emblemáticos shows a través de su cuenta de Instagram con el que se mostró absoluamemte indiferente, la cantante fue tajante y dejó de seguir al streamer en esa red social.

Ángel de Brito lo compartió en su cuenta de X y también mostró que Pedro Rosemblat, novio de la actriz, no sigue a Eial. "Nos conocimos en un evento de una marca de alcoholes que nos había llevado a hacer contenido", había dicho Moldavsky.

Otra de las frases que indignó a los usuarios de las redes fue: “Pegamos muy buena onda. Ya veníamos hablando por TikTok. Año 2021. Salimos después del evento, metemos una cita, vamos a un bar del centro, una famosa clase A. Le hice una mini penetración y una máxima después, durmió en mi casa".

EL PEDIDO DE DISCULPAS DE EIAL MOLDAVSKY A LALI ESPÓSITO

Eial Moldavsky se disculpó con Lali Espósto por sus dichos en el stream Olga acerca de un supuesto encuentro íntimo: "Vengo a ofrecer unas disculpas públicas" .

“Quiero aclarar en primer lugar que en ningún momento me referí a Lali. La historia es completamente falsa, la inventé. No contaría algo así al aire nunca y creo que está bien aclarar que no me refería a ella”, expresó.

Luego, se digirió también al público por sus modos: “Mi disculpa también es para todos, es para quienes ven un video, y ven a un chabón hablar de esa manera, que es algo que a mí me causa mucho rechazo, no me reconozco”.

